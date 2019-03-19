AB, anlaşmasız Brexit düzenlemelerini onayladı
1 saat önce
Avrupa Birliği Konseyi, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik düzenlemeleri onayladı.
Avrupa Birliği
Konseyi, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik düzenlemeleri onayladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:30
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı