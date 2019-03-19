Son Dakika Haberleri: AB, anlaşmasız Brexit düzenlemelerini onayladı

AB, anlaşmasız Brexit düzenlemelerini onayladı

1 saat önce

Avrupa Birliği Konseyi, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik düzenlemeleri onayladı.

AB, anlaşmasız Brexit düzenlemelerini onayladı, System.String[]
Avrupa Birliği Konseyi, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik düzenlemeleri onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:30 

Balıkçılık, Avrupa Birliği, Ekonomi
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