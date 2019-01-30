Son Dakika Haberleri: AB Anlaşmasız Brexit'e Karşı Çalışmalarını Hızlandırıyor

AB Anlaşmasız Brexit'e Karşı Çalışmalarını Hızlandırıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda atılacak adımlara ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

AB Anlaşmasız Brexit'e Karşı Çalışmalarını Hızlandırıyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda atılacak adımlara ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Brüksel'deki AB Komisyonunda düzenlenen haftalık kolej toplantısında anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı atılacak adımlar ele alındı.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bu çerçevede Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında birlik üyesi ülkelerde ve İngiltere'deki öğrencilere "eğitimlerini kesintisiz tamamlamaları" için güvence sağlanacağını açıkladı.

İngiltere'nin birlikten ayrılacağı 30 Mart 2019'da Erasmus programı kapsamında İngiltere'de 14 bin AB öğrencisi, birlik genelinde de 7 bin İngiliz öğrenci bulunacağına dikkati çeken Timmermans, anlaşmasız ayrılık durumunda bu öğrencilerin eğitimlerini tamamlayamayacağını ve gerekli bursları alamayacağını belirtti.

Timmermans, AB Komisyonunun bu durumu engellemek için bir önerge sunduğunu, yürürlüğe girmesi durumunda söz konusu öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz olarak tamamlamasına imkan sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonunun konuya ilişkin önergesinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:39 Kaynak: AA

Erasmus, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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