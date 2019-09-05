AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım yapacak

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu. Destek sağlanacak ülkelerin başında İrlanda geliyor. İrlanda Merkez Bankası'nın verilerine göre İngiltere'nin anlaşmasız AB'den çıkışı halinde bu ülkede 34 bin kişi işsiz kalabilir. Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka ve İspanya ekonomilerinin de benzeri şekilde ciddi anlamda etkilenmesi bekleniyor.



İki ayrı fon devreye sokulacak



Avrupa Komisyonu'nun yaptığı yazılı açıklamada 780 milyon euroluk yardım paketinin iki ayrı fondan sağlanacağı belirtildi. 2002 yılında doğal afetler için oluşturulan 'acil dayanışma fonundan' 600 milyon euro ayrılacak. Yetkililer üye ülkelerin bu yıl sel baskını, volkan patlaması gibi çok az sayıda doğal felaket ile karşı karşıya kaldıkları gerekçesi ile bu fonun "istisnai" olarak Brexit 'depremi' için kullanılabileceğini belirtiyor.