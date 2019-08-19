Son Dakika Haberleri: AB, anlaşmasız Brexit konusunda uyardı
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AB, anlaşmasız Brexit konusunda uyardı

3 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), anlaşmasız Brexit halinde bu tablodan en çok İngiltere'nin zarar göreceğini bildirdi.

AB, anlaşmasız Brexit konusunda uyardı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), anlaşmasız Brexit halinde bu tablodan en çok İngiltere'nin zarar göreceğini bildirdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit'in hiçbir zaman AB'nin tercih ettiği bir sonuç olmadığının altını çizerek, "Anlaşmasız ayrılık, gerek vatandaşlar gerek iş insanları için önemli sorun doğururken, ekonomiyi de olumsuz etkileyecek." ifadelerini kullandı.
Bertaud, söz konusu olumsuz sonuçlardan İngiltere'nin AB'den daha fazla etkileneceği değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.
Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri, anlaşmasız Brexit'i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.
İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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