Son Dakika Haberleri: AB-Arap Birliği Zirvesi başladı

AB-Arap Birliği Zirvesi başladı

55 dakika önce

Arap ülkelerinin liderlerinin yarısının katılmadığı, ikisinin de dışişleri bakanı seviyesinin bile altında temsil edildiği AB-Arap Birliği Zirvesi Mısır'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı.

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Arap ülkelerinin liderlerinin yarısının katılmadığı, ikisinin de dışişleri bakanı seviyesinin bile altında temsil edildiği AB-Arap Birliği Zirvesi Mısır'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:20 

Mısır, Avrupa Birliği, Ekonomi
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