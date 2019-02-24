AB-Arap Birliği Zirvesi başladı
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Arap ülkelerinin liderlerinin yarısının katılmadığı, ikisinin de dışişleri bakanı seviyesinin bile altında temsil edildiği AB-Arap Birliği Zirvesi Mısır'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı.
Arap ülkelerinin liderlerinin yarısının katılmadığı, ikisinin de dışişleri bakanı seviyesinin bile altında temsil edildiği AB-Arap Birliği Zirvesi Mısır'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:20
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