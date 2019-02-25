Son Dakika Haberleri: Ab-Arap Birliği Zirvesi'nin Kapalı Oturumu Başladı - AB Konseyi Başkanı Tusk - Şarm Eş

Ab-Arap Birliği Zirvesi'nin Kapalı Oturumu Başladı - AB Konseyi Başkanı Tusk - Şarm Eş

39 dakika önce

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine Avrupa ülkelerinden destek olarak yorumlanan "Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi"nin bugünkü kapalı oturumu başladı.

Mısır'da Abdulfettah es- Sisi yönetimine Avrupa ülkelerinden destek olarak yorumlanan "Avrupa Birliği (AB)- Arap Birliği Zirvesi"nin bugünkü kapalı oturumu başladı. Oturumda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:12 Kaynak: AA

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