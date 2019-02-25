Ab-Arap Birliği Zirvesi'nin Kapalı Oturumu Başladı - AB Konseyi Başkanı Tusk - Şarm Eş
39 dakika önce
Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine Avrupa ülkelerinden destek olarak yorumlanan "Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi"nin bugünkü kapalı oturumu başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:12 Kaynak: AA
Eczacılık devi Roche, Spark Therapeutics'i 4,8 Milyar Dolara Satın Alacak
Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi