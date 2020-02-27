AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır - Son Dakika Dünya

AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır

6 saat önce

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.

AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır, System.String[]

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.


Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Varhelyi, "Süreci bloke etmeye çalışan üye ülkeleri ikna etmeye çalışacağız. Söz konusu ülkeler müzakere masasına oturmaya hazır, bizler de hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı. Brüksel önümüzdeki hafta Balkan ülkeleri ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmaya hazırlanıyor.

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Arnavutluk, Makedonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:04 
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