Son Dakika › Dünya › AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır - Son Dakika Dünya
AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır
6 saat önce
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.
Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Varhelyi, "Süreci bloke etmeye çalışan üye ülkeleri ikna etmeye çalışacağız. Söz konusu ülkeler müzakere masasına oturmaya hazır, bizler de hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı. Brüksel önümüzdeki hafta Balkan ülkeleri ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:04
Son Dakika Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi Koronavirüsle savaşan Çin'de yere yığılan adama doktor suni teneffüs yaptı