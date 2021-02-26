AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor - Son Dakika

AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

26.02.2021 00:09
AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 krizinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısının bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, aşı sertifikası meselesinin detaylıca ele alındığını, böyle bir belgenin ne için kullanılacağının "her ülkenin kendisinin alacağı siyasi bir karar" olduğunu vurguladı.

Bilimsel açıdan da bulaşıcılığın ne derece engellendiği, aşının ne kadar süreyle koruma sağladığı gibi bilgilere ihtiyaç bulunduğunu ancak İsrail gibi ülkelerden umut veren sonuçlar gelmeye başladığını aktaran von der Leyen, şu ana kadar sertifika hakkında yapılan teknik çalışmalarda belgenin IBAN gibi bir kodla ne tür aşının yapıldığı, nerede yapıldığı gibi temel tıbbi bilgilerin bulunacağını, sistemin AB ülkeleri tarafından sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Aşı sertifikası çalışmaları zaman alacak ve en azından 3 ay sürecek. O yüzden beklentiler çok erken ve çok yüksek değil." dedi.

Sertifikanın kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Kovid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içereceğini kaydeden von der Leyen, "Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler ilkeler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı." diye konuştu.

"Apple ve Google boşluğu doldurmasın"

Von der Leyen, sertifika sistemini oluştururken "Avrupa çözümü" kullanmaları gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, "Aksi takdirde bu boşluğu başkaları doldurur. Bildiğimiz kadarıyla Apple ve Google Dünya Sağlık Örgütü'ne bazı çözümler önerdi. Burada hassas bilgilerden bahsediyoruz." dedi.

Sertifika sisteminin hazırlanması için 3 aylık sürenin teknik çalışmalar için gerektiğini ifade eden von der Leyen, sertifikada yer alacak veriler üzerinde anlaştıklarını, sertifikaya sahip olan kişinin neler yapabileceğinin asıl meseleyi oluşturduğunu söyledi.

Von der Leyen, aşı sertifikası olmayan kişilerin negatif PCR test sonucu veya hızlı antijen testiyle sertifika sahibi olanlarla aynı haklara sahip olmasının bir seçenek oluşturduğunu dile getirdi.

AB'de yetişkin nüfusun yüzde 8'i aşılandı

Von der Leyen, AB'deki aşılamalarla ilgili bilgi verirken de bugüne kadar 51 milyon doz aşının teslim edildiğini, 29 milyon aşının uygulandığını, bunun da yetişkin nüfusun yüzde 8'i anlamına geldiğini söyledi.

Von der Leyen, aşı lisanslarının firmalarca paylaşılması zorunluluğu getirilmesi fikri hakkındaki soru üzerine de şirketlerin lisanslarını "gönüllü olarak" paylaşması görüşünde olduğunu vurguladı.

Michel: Önceliğimiz üretim ve tedariki hızlandırmak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de toplantıda aşılar, yeni varyantlar, seyahat kısıtlamaları, aşı sertifikaları uluslararası dayanışma, krizden alınan dersler, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve Avrupa'da koordinasyonun geliştirilmesi gibi konuları ele aldıklarını anlattı.

Önceliklerinin AB ülkelerinde aşılamaların, aşı üretiminin ve tedarikinin hızlandırılması olduğuna dikkati çeken Michel, bu konuda Komisyon'un sektörle birlikte çalışarak tıkanmaları aşma ve üretimi arttırma çabalarını destekledikleri söyledi.

Michel, aşı tedarikinin daha öngörülebilir ve şeffaf olması gerektiğine işaret ederek, ilaç şirketlerinin aşı anlaşmalarındaki taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 aşılarında yaklaşık 400 kadar farklı madde kullanıldığının farkında olduklarını belirten Michel, üretimi artırmak ve arz zinciri güvenliğini sağlamak için bütün ortaklarla teması sürdüreceklerini ifade etti.

Aşı sertifikasında "ayrımcılık" kaygısı

Aşı sertifikaları konusunu geniş biçimde ele aldıklarına işaret eden Michel, "Ortak yaklaşım sağlamak için çalışmaya devam etmekte uzlaştık. Burada dijitalleşme ve Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği gibi alanlarda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Bir sonraki zirvede konuyu tekrar ele alacağız." dedi.

Aşı sertifikaları konusunda bir soru üzerine Michel, "Sertifika hakkında çözümlenmemiş bazı konular bulunuyor. Üye ülkeler arasında karşılıklı kullanılabilir bir sertifika belirlenmesi için temsilcilere çalışmaları sürdürme görevi verdik." diye konuştu.

Sertifika konusunda ortak bir Avrupa yaklaşımı sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Michel, sertifikada olunan aşı türü ve aşılanma tarihi dışında, PCR testi, testin tarihi, bağışıklık olup olmadığı gibi bilgilere de yer verilmesi gerektiğini, bunun sertifikayı daha kullanışlı hale getireceğini söyledi.

Michel, "Sertifika konusunda bazı üye ülkelerde meşru biçimde aşı olanlar ve olmayanlar arasında ayrımcılık yapılabileceğiyle ilgili çeşitli kaygılar mevcut. Bir sonraki toplantıya kadar bu alanda ilerleme sağlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Charles Michel, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köpekleri kaçırılan Lady Gaga, geri getirene 500 bin dolar ödül vaat etti Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması: Deniz yetki alanları anlaşması sorunsuz devam edecek Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu         
23:59
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır         
23:01
İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı         
22:44
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti         
21:45
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu         
18:16
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum         
11:52
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 00:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei