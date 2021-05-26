AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti - Son Dakika

AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti

26.05.2021 16:41
AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi AstraZeneca'dan tedariki geciken her doz için günlük 10 avro tazminat talep etti.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi AstraZeneca'dan tedariki geciken her doz için günlük 10 avro tazminat talep etti.

AB'nin Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın duruşması, Brüksel mahkemesinde gerçekleştirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, AB'nin avukatı Rafael Jafferali, duruşmada, AtsraZeneca'nın yapılan aşı alım sözleşmesini alenen ihlal ettiğini öne sürdü.

Firmanın sözleşme hükümlerine riayet etmediğini belirten Jafferali, AB ülkelerine sağlanması gereken 50 milyon doz aşının ise İngiltere'nin de aralarında olduğu diğer ülkelere gittiğini iddia etti.

Jafferali, AstraZeneca'nın aşı tedarikini sağlamak için bütün imkanları kullanmadığını, şirketin AB üyesi ülkelere farklı muamelede bulunduğunu belirtti.

AB'nin, AstraZeneca'dan her sözleşme ihlali için 10 milyon avro tazminat talep ettiğini bildiren Jafferali, ayrıca, geciken her doz aşı için günlük 10 avro tazminat istediklerini kaydetti.

Jafferali, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini, firmanın sözleşmeyi yerine getirmek için yeterince çaba göstermediğini belirtti.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyor.

Şirket, AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini belirtiyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech- Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, England, Brüksel, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, aşı sevkiyatında geciken AstraZeneca'dan tazminat talep etti - Son Dakika Ekonomi


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