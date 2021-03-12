AB, aşı tedarikini kısacağı belirtilen AstraZeneca'nın taahhütlerine uymasını istiyor - Son Dakika

AB, aşı tedarikini kısacağı belirtilen AstraZeneca'nın taahhütlerine uymasını istiyor

12.03.2021 15:51
AB, aşı tedarikini kısacağı belirtilen AstraZeneca'nın taahhütlerine uymasını istiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca'nın taahhüt ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarını bir kez daha kısacağı yönündeki haberlerin ardından, şirketin taahhütlerine uyması için "en yüksek çabayı" göstermesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca'nın taahhüt ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarını bir kez daha kısacağı yönündeki haberlerin ardından, şirketin taahhütlerine uyması için "en yüksek çabayı" göstermesini istedi.

AB Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan AB'ye yılın ilk çeyreği için taahhüt ettiği miktarı dörtte bir oranında kısacağına yönelik haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

Aşı üretiminde kapasiteden kaynaklanan yetersizlikler bulunduğunu belirten Breton, AB'nin yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşabilmek için üretimin artması konusunda firmalara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Breton, bunun yanında İngiliz- İsveç firmasının da aşı tedarikinde AB ile yaptığı sözleşmede belirtildiği gibi "en yüksek çabayı" göstermesi gerektiğini ifade etti.

Breton, sosyal medya hesabında da "Çaba görüyorum ama bunlar en yüksek çabalar değil. Bunlar AstraZeneca'nın ilk çeyrek yükümlülüklerine uyması için yeterli değil." ifadesini kullandı.

AstraZeneca'nın bu yılın ilk çeyreğinde AB'ye göndereceği doz miktarını ocak ayında 90 milyondan 40 milyona düşürmesinin ardından dün de bu miktarı 30 milyona indireceği haberleri Avrupa basınında yer almıştı.

AB yetkilileri, AstraZeneca'nın tedarikte çok geride kaldığını belirtiyor ve bu nedenle firmanın "en yüksek çabayı" sarf etmesi gerektiğini vurguluyor.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) bugüne kadar BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara onay çıktı. Şu anda Johnson and Johnson hariç diğer şirketlerin aşıları AB ülkelerinde uygulanıyor.

AstraZeneca'nın aşısının kanda pıhtılaşma gibi bir yan etkiye yol açtığı iddiasıyla bazı ülkelerde kullanımı durduruldu. Ancak EMA da Dünya Sağlık Örgütü de aşının kullanılabileceğini duyurdu.

AB'de kullanımı dün onaylanan Johnson and Johnson aşısının teslimatının nisanın ikinci yarısında başlayacağı belirtiliyor. AB yetkililerinin ABD'de üretimi yapılan aşının teslimatını hızlandırabilmek için ABD'li muhataplarıyla görüşmeler yaptığı belirtiliyor ancak görüşmelere ilişkin detay verilmiyor.

Avrupa Birliği, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, aşı tedarikini kısacağı belirtilen AstraZeneca'nın taahhütlerine uymasını istiyor - Son Dakika


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