Son dakika... AB aşı üretimi ve dağıtımını hızlandıracak - Son Dakika

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin aşı üretimi ve dağıtımını hızlandıracağını belirterek, aşı sertifikası konusunda henüz karar verilmediğini aktardı.

İki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sona erdi. İlk günün ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel basın toplantısı düzenledi. Zirvenin ilk gününde, aşı üretiminin artırılması, Covid-19 mutasyonları, seyahat kısıtlamaları, aşı sertifikası ve uluslararası dayanışma konuları ele alındı. Avrupa çapında uygulanan önlemlerin işe yaradığını belirten Leyen, "AB'de 50 milyon doz aşı teslim edildi. Yeni türlerin üstesinden gelmek için çalışmalar devam ediyor. Çabalarımız karşılığını verecek" dedi.

"İLAÇ ŞİRKETLERİNDEN DAHA FAZLA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ"

Michel, "Mevcut durum zor. Ama bir iyimserlik mesajı göndermek istiyorum. AB'nin önümüzdeki aylarda bu krizden çıkmasında kilit bir rol oynamasını sağlayacak araçlara sahibiz" ifadelerini kullandı. Michel, AB'nin ilk önceliği AB genelinde Covid-19 aşılarının üretimini ve dağıtımını hızlandırmak olduğunu açıklarken, "Bu, üretimi büyütmek için endüstri ile birlikte çalışmayı içerir. İlaç şirketlerinden daha fazla öngörülebilirlik ve şeffaflık istiyoruz" dedi.

MUTASYONLARA KARŞI TEDBİRLER ARTTIRILACAK

Michel, Covid-19'un yeni türlerini öngörme aracı olan HERA İnkubatörüne değinerek, yeni türleri olabildiğince erken tespit etmek ve yayılmalarını kontrol etmek için gözetim ve tespit kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Michel, şirketlerin, aşı üretimlerinin öngörülebilirliğini sağlamalı ve sözleşmeye dayalı teslimat sürelerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Michel, ülke liderlerinin zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanmasının gerekli olduğuna karar verdiklerini belirtti. Ticaretin devam ettiğini ifade eden Michel, "Ticaret içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, özellikle yeşil yollar kullanılarak sağlanmalıdır" dedi.

AŞI SERTİFİKASI

Gündemdeki konulardan biri de aşı sertifikası oldu. Liderler, bu tür bir sertifikanın oluşturulması ve hangi amaçlar için kullanılabileceğinin belirlenmesi için ortak bir yaklaşım üzerinde çalıştı. Michel, aşı sertifikalarında ortak bir yaklaşımın sürdürülmesi için karara varılmadığını belirtirken, Leyen ise olası bir kararda sertifikanın başarılı olması için 3 ay gerekeceğini savundu.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Michel, AB'nin ortak ilkelere dayalı olarak, dünya genelinde öncelikli gruplar için aşılara erişimi iyileştirmeye ve COVAX aracılığıyla küresel bir yaklaşımı desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

(İHA)