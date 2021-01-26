AB: "Aşıların ihracatını sıkılaştıracağız" - Son Dakika

AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde kesinti olabileceğini duyurmasının ardından Avrupa Birliği (AB), Covid-19 aşılarının ihracatını sıkılaştıracağını açıkladı.

Pfizer ve Biontech'in ardından AstraZeneca da Avrupa ülkelerine Covid-19 aşılarının tedarikinde yüzde 60'lık bir kesinti olabileceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine daha önce planlanandan daha az aşı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki gösterirken, firmalara aşı tedarikinde yaşanan sorunlara yönelik uyarıda bulundu. Aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB, blokta üretilen Covid-19 aşılarının ihracatını sıkılaştıracağını açıkladı.

Öte yandan İngiltere'de aşılamadan sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech'in, hem İngiltere'ye hem de AB üyesi ülkelere Şubat ortası hedeflerini karşılayacak miktarda Covid-19 aşısı göndereceğinden emin olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine daha önce yapılan anlaşmada belirlenenden daha az miktarda doz teslim edeceğini duyurmasının ardından AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides de, AB için bu yeni takvim kabul edilemez olduğunu söylemişti. Kyriakides, AstraZeneca'ya dozların planlanan miktarda bir an önce teslim edilmesi için çağrıda bulunmuş, sözleşmenin şartlarının tam olarak yerine getirilmesini talep etmişti.

-İHA-