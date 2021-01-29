AB, Astrazeneca aşısını onayladı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Astrazeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya şartlı piyasa izni verdiğini açıklamıştı. EMA'nın onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) de AstraZeneca/Oxford aşısını onayladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, aşının AB ülkelerinde kullanılmasına onay verildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurarak, "Avrupa İlaç Ajansı'nın Astrazeneca'ya yönelik olumlu değerlendirmesinin ardından aşının, AB ülkelerinde kullanılması için onay verdik. Şirketin anlaşmaya göre 400 milyon dozu teslim etmesini bekliyorum. Avrupalılar, komşularımız ve dünya çapındaki ortaklarımızın aşılarını güvence altına almak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Astrazeneca aşısı, Pfizer-BionTech ve Moderna aşısının ardından AB tarafından onaylanan üçüncü aşı oldu.

(İHA)