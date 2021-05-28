AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddiaların tek seferlik mi yoksa siyasi bir karar mı olduğunu bilmek istediklerini söyledi.

Belarus'un bir gazeteciyi gözaltına almak için bir yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesiyle başlayan krizin ardından Air France ile Austrian Airlines'a ait Moskova seferlerinin Rusya'nın yeni uçuş rotalarındaki engellemesiyle iptal edildiği iddiaları, AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde yapılan savunma bakanları toplantısında gündeme geldi.

Borrell, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa uçaklarının Moskova'dan kalkış ve iniş yapmasını engelleyen raporlar aldıklarını ve Rusya'nın bu tavrının mevcut gerginliği daha da artırma riski taşıdığını ifade etti.

AB'nin Minsk'de yaşanan olaya tepki olarak Belarus'a hava sahasını kapatma kararının ve ardından Rusya'nın Avrupa'dan gelen bazı uçuşlara Belarus hava sahasını kullanma zorunluluğu getirdiği iddialarının "Hava trafiğini büyük ölçüde etkilediğini" belirten Borrell, "Belarus üzerinden uçuşa zorlamak Rus makamlarının genel bir kuralı mı yoksa tek seferlik bir olay mı henüz bilmiyoruz." dedi.

Hava trafiğiyle ilgili yaşanan sorunların nereye doğru gideceğini anlamak için "bekleyip, görmek gerektiğini" kaydeden Borrell, "Tüm hava trafiği etkilenebilir." uyarısında bulundu.

Rusya'nın iddia edilen engellemelerinden dolayı Air France şirketi Paris-Moskova hattındaki iki seferini, Austrian Airlines da Viyana-Moskova hattındaki bir seferini iptal etmişti.

Belarus'ta yaşanan olay ve tepkiler

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı.

İngiliz hükümeti de İngiltere kayıtlı uçakların Belarus hava sahasını kullanmasını yasaklamış ve bu ülkenin resmi havayolu şirketi Belavia'nın İngiltere'ye uçuş iznini iptal etmişti.

Hükümet son olarak tüm Belarus havayolları şirketinin, özel izin alınmadığı sürece İngiltere hava sahasına girişini yasaklamış, bu kararla iki ülke arasında doğrudan uçuş kalmamıştı.