Üye Girişi
AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor - Son Dakika

AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor

28.05.2021 16:25
AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddiaların tek seferlik mi yoksa siyasi bir karar mı olduğunu bilmek istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddiaların tek seferlik mi yoksa siyasi bir karar mı olduğunu bilmek istediklerini söyledi.

Belarus'un bir gazeteciyi gözaltına almak için bir yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesiyle başlayan krizin ardından Air France ile Austrian Airlines'a ait Moskova seferlerinin Rusya'nın yeni uçuş rotalarındaki engellemesiyle iptal edildiği iddiaları, AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde yapılan savunma bakanları toplantısında gündeme geldi.

Borrell, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa uçaklarının Moskova'dan kalkış ve iniş yapmasını engelleyen raporlar aldıklarını ve Rusya'nın bu tavrının mevcut gerginliği daha da artırma riski taşıdığını ifade etti.

AB'nin Minsk'de yaşanan olaya tepki olarak Belarus'a hava sahasını kapatma kararının ve ardından Rusya'nın Avrupa'dan gelen bazı uçuşlara Belarus hava sahasını kullanma zorunluluğu getirdiği iddialarının "Hava trafiğini büyük ölçüde etkilediğini" belirten Borrell, "Belarus üzerinden uçuşa zorlamak Rus makamlarının genel bir kuralı mı yoksa tek seferlik bir olay mı henüz bilmiyoruz." dedi.

Hava trafiğiyle ilgili yaşanan sorunların nereye doğru gideceğini anlamak için "bekleyip, görmek gerektiğini" kaydeden Borrell, "Tüm hava trafiği etkilenebilir." uyarısında bulundu.

Rusya'nın iddia edilen engellemelerinden dolayı Air France şirketi Paris-Moskova hattındaki iki seferini, Austrian Airlines da Viyana-Moskova hattındaki bir seferini iptal etmişti.

Belarus'ta yaşanan olay ve tepkiler

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı.

İngiliz hükümeti de İngiltere kayıtlı uçakların Belarus hava sahasını kullanmasını yasaklamış ve bu ülkenin resmi havayolu şirketi Belavia'nın İngiltere'ye uçuş iznini iptal etmişti.

Hükümet son olarak tüm Belarus havayolları şirketinin, özel izin alınmadığı sürece İngiltere hava sahasına girişini yasaklamış, bu kararla iki ülke arasında doğrudan uçuş kalmamıştı.

Avrupa Birliği, Moskova, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret etmesi nedeniyle dava açıldı
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava         
16:55
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü         
16:41
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum         
16:17
Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi         
16:15
Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?         
15:35
Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor         
15:10
Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
14:56
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Avrupa'dan uçuşlara getirilen engellerde Rusya'nın siyasi bir kararı olup olmadığını bilmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement