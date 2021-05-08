AB, Avrupa Günü'nde "geleceğine" odaklanmak istiyor - Son Dakika

AB, Avrupa Günü'nde "geleceğine" odaklanmak istiyor

08.05.2021 10:05
AB, Avrupa Günü'nde

Avrupa Birliği (AB), sembolik kuruluş tarihi 9 Mayıs'ta kutlanan Avrupa Günü'nde, vatandaşlarının sesine kulak vererek geleceğini nasıl şekillendireceğine odaklanacak.

Avrupa Birliği (AB), sembolik kuruluş tarihi 9 Mayıs'ta kutlanan Avrupa Günü'nde, vatandaşlarının sesine kulak vererek geleceğini nasıl şekillendireceğine odaklanacak.

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'de AB'nin temelini oluşturan "Schuman Deklarasyonu"nu sunmasının 71. yılındaki kutlamalar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde yapılacak.

Avrupa'da "barış ve birlik" günü olarak anılan 9 Mayıs'taki kutlamalarda, daha önceki yıllarda, AB kurumları vatandaşların ziyaretine açılıyordu. Ancak son iki yıldır salgın nedeniyle kutlamalar çok kısıtlı çerçevede yapılıyor.

Salgının sert vurduğu Avrupa'da geçen yıla göre biraz daha geniş çapta etkinlikler düzenlenecek. Bunların başında, geçen yıl yapılması planlanan ancak ertelenen "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" geliyor.

Konferansın resmi açılışı, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde gerçekleştirilecek. Avrupa Parlamentosuna ev sahipliği yapan Fransa'nın Strazburg kentinde, konferans kapsamında resmi açılış etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe ev sahibi olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa katılacak.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı, AB ülkelerinde yaşayan vatandaşları için Avrupa'nın önündeki zorluklar ve kıtanın öncelikleri hakkında tartışma platformu görevi görmeyi amaçlıyor. AB yönetimi, vatandaşların "gelecekte nasıl bir Avrupa görmek istediklerini" bu platformda dile getirmesini istiyor.

Bu amaçla kurulan internet sitesinde iklim değişikliği ve çevre, sağlık, ekonomi, sosyal adalet, işsizlik, dış politika, güvenlik, hukukun üstünlüğü, haklar ve değerler, dijital dönüşüm, demokrasi, göç, eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi birçok alanda görüşlerin, önerilerin veya tavsiyelerin sunulabilmesi sağlanıyor.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın 2022'nin ilkbahar aylarında sonuçlanması ve kıtanın geleceği hakkında bir "rehber" oluşturulması hedefleniyor.

AB'nin temeli 9 Mayıs 1950'de atıldı

9 Mayıs tarihi, Avrupa Birliği için önem taşıyor. Eski Fransız Dışişleri Bakanlarından Schuman'ın eski Milletler Cemiyeti Başkanı Jean Monnet'den etkilenerek Paris'te 9 Mayıs 1950'de yayımladığı deklarasyon, Avrupa'da yeni bir siyasi iş birliği modeli önererek iki yıkıcı dünya savaşı gören kıtanın benzer bir sahneye tekrar şahit olmamasını hedefliyordu.

Kömür ve çelik üretimini kontrol edecek bir "Avrupa kurumu" oluşturmayı ve böylelikle ekonomik çıkarları ön planda tutarak ezeli rakipler Almanya ve Fransa arasında tekrar bir savaşı engellemeyi hedefleyen Schuman'ın dileği, bir yıl sonra gerçek oldu.

1951'de Schuman Deklarasyonu'nun sonucu olarak Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurularak AB'nin temeli atıldı.

AB tarihinde önemli rol oynayan ve AB'nin fikir babaları arasında yer alan Schuman'ın adı Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB kurumlarına ev sahipliği yapan meydana da verilmişti.

Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Fransa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Avrupa Günü'nde 'geleceğine' odaklanmak istiyor - Son Dakika


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