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AB: "Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmadı" - Son Dakika

AB: "Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmadı"

10.07.2021 20:23
AB:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu tanıyarak, soykırımın cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu tanıyarak, soykırımın cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü nedeniyle ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığı ve Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin 1995 yılında yaşananları kabul etmesi gerektiği belirtildi. Srebrenitsa'daki soykırımı hiçbir zaman unutmamanın ortak görev olduğu vurgulanan açıklamada, "Önümüzdeki pazar günü 19 kurban daha toprağa verilecek. Tüm kurbanları ve hala kayıp olanları saygıyla anıyoruz. Kurbanların aileleri ve hayatta kalanların acısını paylaşıyoruz" denildi.

Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunun tanındığı açıklamada, "Avrupa, modern Avrupa tarihinin en kötü suçlarından biri olan Srebrenitsa soykırımını engelleyememekten dolayı kendi sorumluluğunu da unutmadı" ifadeleri yer aldı.

Srebrenitsa'nın AB'ye "barış, insanlık onuru ve Birliğin temelini oluşturan tüm değerler için" sağlam ve kararlı bir şekilde ayağa kalkması gerektiğini acı bir şekilde hatırlattığı kaydedilen açıklamada, "Adalete hizmet etmek ve daha iyi bir toplum inşa etmek, sistematik ve kasten öldürülenleri hatırlamanın en iyi yoludur. Bu, tüm Avrupalılar için daha iyi bir ortak gelecek için çalışmak için gerekli bir adımdır" denildi.

Srebrenitsa soykırımının cezasız kalmasının söz konusu olamayacağı belirtilen açıklamada, "Soykırım soykırımdır, Srebrenitsa'da veya başka bir yerde. Bosna Hersek ve komşu ülkelerdeki yerel mahkemeler, uluslararası mahkemeler, tüm savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım mağdurlarının yanı sıra aile üyeleri için de adalet sağlamaya devam etmelidir. Barış ancak adalet üzerine inşa edilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin, yaşananları kabul ederek, mağdurları onurlandırarak ve soykırıma yol açan nefretin kökleriyle yüzleşerek gerçekten uzlaşmayı teşvik ederek örnek teşkil etmeleri gerektiği vurgulandı. Soykırımın Avrupa'nın en temel değerleriyle çeliştiği kaydedilerek, soykırımın inkarına ve savaş suçlularının yüceltilmesine Avrupa'da yer olmadığı belirtildi. Tarihi yeniden yazma girişimlerinin kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Son olarak açıklamada, "Çoğulculuk, adalet ve insan onuruna bağlı bir toplum kurmak ve içinde çatışmaların ve vahşetlerin artık düşünülemeyeceği bir geleceği birlikte inşa etmek için Bosna-Hersek'i desteklemeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

AB: Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmadı

Avrupa Birliği, Srebrenitsa, Balkanlar, Oliver, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB: 'Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmadı' - Son Dakika


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