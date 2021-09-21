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AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir - Son Dakika

AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir

21.09.2021 12:07
AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir, System.String[]

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı yapımı anlaşmasını sona erdirme kararının, Avustralya-Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması müzakerelerini karmaşıklaştıracağını ve geciktireceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı yapımı anlaşmasını sona erdirme kararının, Avustralya-Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması müzakerelerini karmaşıklaştıracağını ve geciktireceğini söyledi.

Lange, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, Avustralya'nın 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki anlaşmayı sona erdirme kararının "Avrupa çıkarlarına karşı bir tür saldırı" olduğunu söyledi.

İptal kararının Avustralya-Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerini karmaşıklaştıracağını ve geciktireceğini söyleyen Lange, Fransızların tepkisinin ardından müzakerelerin "daha karmaşık hale geldiğini" belirtti.

Lange, Avustralya ve AB arasında güven sorunu yaşandığını belirterek, "Şu anda ortaya güvensizlik sorunu var ve bazı üyeler böyle bir anlaşmada daha fazla güvenlik garantisi ve daha fazla güvence isteyebilir, bu yüzden diyalog ve müzakerenin daha fazla zaman alacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu

Anlaşmanın gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Fransa seçimlerinden önce imzalanmayacağını iddia eden Lange, "Soru, Avustralya'nın ne kadar ciddi ve ne kadar güvenilir olduğu. Bu nedenle, ticaret anlaşmasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir tartışma var ancak sanırım müzakereyi durdurmak için net bir taahhüt yok. Artık güven yok." ifadelerini kullandı.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, yaptığı açıklamada, AB ve Avustralya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 12 Ekim'de başlayacak 12. turu için AB Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile Brüksel'de görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Tehan, bu görüşmelerin devam etmemesi için hiçbir neden göremediğini belirtti.

Anlaşmanın iptaliyle Fransa'nın hayal kırıklığına uğramasını anlayışla karşıladıklarını dile getiren Tehan, özellikle 10. ve 11. tur görüşmelerinde olduğu gibi 12. tur görüşmelerinin de yine çok iyi geçeğini umduklarını kaydetti.

Fransa, Avustralya'yı "ihanetle" suçlamıştı

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la yaptığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı üçlü güvenlik ortaklığı anlaşmasının Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.

Avrupa Birliği, Avustralya, Ticaret, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir - Son Dakika
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