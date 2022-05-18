AB: Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlaşmaları için destekliyoruz, henüz bundan çok uzaklar - Son Dakika
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AB: Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlaşmaları için destekliyoruz, henüz bundan çok uzaklar

18.05.2022 21:51
AB: Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlaşmaları için destekliyoruz, henüz bundan çok uzaklar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmaya varmaktan henüz çok uzak olduğunu ancak AB'nin bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmaya varmaktan henüz çok uzak olduğunu ancak AB'nin bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB-Ermenistan ikili ilişkilerinin "çok iyi" durumda olduğunu ifade eden Borrell, Ermenistan tarafından halen yapılması gereken reformlar olduğunu belirtti.

Borrell, toplantıyı "Ermenistan'ı Avrupa yolunda ilerlemeye teşvik etmek için iyi bir fırsat" olarak niteledi.

Ermenistan ve Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmaları durumunda AB'nin Dağlık Karabağ'da yaşayanlara verebileceği garantilerle ilgili soru üzerine Borrell, "Bu anlaşmaya varılabilirse gerçekten çok minnettar oluruz. Bu anlaşmaya varmaları için iki tarafla ilişki içindeyiz. Henüz bundan çok uzağız. Ancak bu gerçekleşirse, AB anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Brüksel, Güncel, Son Dakika

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