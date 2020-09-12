AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun - Son Dakika

AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), Bahreyn ile İsrail'in diplomatik ilişki kurma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Bahreyn ile İsrail'in diplomatik ilişki kurma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'in de İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Orta Doğu'da barış ve istikrara olumlu katkı yapacağına inandıklarını belirtti.

Arap-İsrail anlaşmazlıklarının çözümünün bölgesel ve kapsayıcı bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Borrell, "AB'nin uluslararası anlamda mutabık kalınmış parametreler üzerine kurulacak, müzakere edilmiş, kalıcı bir iki devletli çözüme olan bağlılığı devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin İsrail ile Filistin'in müzakerelere başlamasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Avrupa Birliği, Bahreyn, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü         
16:19
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak         
15:47
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor         
00:58
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 03:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei