AB, Balkan liderlerini Brüksel'de topladı - Son Dakika
Son Dakika Politika AB, Balkan liderlerini Brüksel'de topladı - Son Dakika

AB, Balkan liderlerini Brüksel'de topladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Balkan ülkelerinin liderleriyle gayriresmi olarak Brüksel'de bir araya geldi.

AB, Balkan liderlerini Brüksel'de topladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Balkan ülkelerinin liderleriyle gayriresmi olarak Brüksel'de bir araya geldi.


Toplantıda Avrupa Birliği'ni AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell temsil etti. Toplantı hakkında beyanat veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle Brüksel'de gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Mayıs ayında Zagreb'de yapılacak olan genişleme konulu zirvenin hazırlıklarını ele aldık" dedi.


Açıklamasında, "Bu ülkelerle birlikte ortaklığın nasıl geliştirilebileceğini, ortak bir AB vizyonunun nasıl tatbik edileceğini, hukuk devleti, yolsuzlukla mücadele ve organize suçlarla mücadele konularında nasıl bir reform süreci izleneceğini derinlemesine ele aldık" diyen Michel, AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında başarılı bir işbirliği kurulmasını umut ettiğini bildirdi.


"Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifine kapı açması için bir sonraki Avrupa Konseyi kapsamında çalışacağız"


Toplantıya ilişkin konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrelli, "Balkan ülkeleri için Avrupa perspektifinde bir adım daha atılıyor, konu hakkında AB Dışişleri Konseyi'nde de konuşacağız. Balkan ülkelerinin tüm Devlet veya Hükümet Başkanları ile görüşme fırsatı bulduğum Münih'ten geldim. Uçakta Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile uçtum ve yapmaları gereken her şeyi yapma isteklerini gördüm. Hukuk başta olmak üzere reformlar konusunda yeni ve önemli bir adım attıklarını öğrendim. Avrupa perspektifine sahip olmak için çabalıyorlar. Bu yüzden Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifine kapı açması için bir sonraki Avrupa Konseyi kapsamında çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarının "Kosova ile Sırbistan arasında diyalog için Özel Temsilci önerecek misiniz" sorusuna, "Henüz yarın değil" yanıtını veren Borrell, "Bu konu belli bir hazırlık gerektirir. Görevi, tüm detayları hazırlamalıyız. Yarın mümkün olacağını sanmıyorum, ama her durumda bir sonraki Konsey'de olabilir" ifadelerini kullandı.


Bir gazetecinin, "Batı Balkan ülkelerinden herhangi birinin, görev süreniz sona ermeden AB üyesi olabileceğini düşünüyor musunuz" sorusuna ise Borrell, "Umarım" cevabını verdi.


Avrupa Birliği tarafından Mayıs ayında Zagreb'de 'AB -Batı Balkanlar Zirvesi' adıyla bir zirve yapılması planlanıyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Zagreb, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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