AB: Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili resmi olmayan belgeyi (non-paper) görmediklerini, herhangi bir sınır değişikliğini desteklemediklerini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Balkan ülkelerinin basınında bir süredir bahsi geçen böyle bir belge görmediklerini vurgulayan Mamer, sınır değişikliği konusuyla ilgili fikirlerden haberleri olmadığını söyledi.

Mamer, "AB'nin bu konudaki pozisyonu bellidir. Herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz. Bence bu artık tamamen unutmamız gereken bir konu. Hangi belge geldiyse, gelecekse veya gelmeyecekse bu meselede tutumumuz çok açıktır." ifadesini kullandı.

Slovenya medyasındaki haberlerde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" başlığıyla hazırlanan belgenin Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilirken, eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken; özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.