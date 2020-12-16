Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa'da yaklaşık 1,4 trilyon avroluk sorunlu kredi olduğunu açıklamıştı.

Vatandaşlar ve işletmelerin Kovid-19 krizi boyunca ihtiyaç duyacakları finansmana erişim sağlanacak.

AB, ulusal varlık yönetimi şirketlerinin kurulmasını ve bunların iş birliğini destekleyecek.

AB'nin iflas ve borç tahsilat mevzuatında reform yapılacak. AB genelinde farklı biçimlerde uygulanan iflasların birbirine uyumlu hale dönüştürülmesine yardımcı olunacak.

Merkezde, kredi alıcıları, borç verenler, kredi hizmeti sunanlar, varlık yönetim şirketleri ve özel batık kredi platformları arasında verilerin daha iyi biçimde paylaşılması sağlanacak.

AB piyasalarına şeffaflığı arttırmak üzere sorunlu kredilere yönelik elektronik veri merkezi kurulacak.

Buna göre, sorunlu varlıklara yönelik ikincil piyasalar genişletilecek.

Son Dakika › Ekonomi › AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı - Son Dakika Ekonomi

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