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AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika

AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması

19.01.2022 13:09
AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının Türkiye ve AB'nin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım olduğunu belirterek "Dolayısıyla IPA fonlarını en etkin şeklide kullanmak ve ülkemizin...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının Türkiye ve AB'nin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım olduğunu belirterek "Dolayısıyla IPA fonlarını en etkin şeklide kullanmak ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak hepimizin sorumluluğu." dedi.

Kaymakcı, Türkiye Cumhuriyeti ve AB iş birliği çerçevesinde IPA fonlarıyla yürütülen "Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme Faz III Projesi" kapsamında, bir otelde düzenlenen "IPA Deneyim Paylaşımı Semineri"nin açılışında konuştu.

Türkiye'nin IPA fonlarını en etkin şekilde kullandığını vurgulayan Kaymakcı, "IPA, Avrupalı bir Türkiye'nin, Türkiyeli bir Avrupa Birliğinin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım. Dolayısıyla IPA fonlarını en etkin şeklide kullanmak ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak hepimizin sorumluluğu." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, IPA kapsamında AB'den Türkiye'ye bugüne dek yaklaşık 9,2 milyar avroluk bir kaynak aktarıldığını, Türkiye'nin de bu kaynakları tarımdan sanayiye, ulaştırmadan çevreye, tüketicinin korunmasından insan haklarına birçok alanda kullandığını söyledi.

Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Bugün gerçekten de Türkiye, AB üyelik sürecinde her türlü sıkıntı ve güçlüğe rağmen kararlı bir şekilde ilerliyor. IPA projeleri bizim aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleriyle sağlıklı ilişkiler, doğru ortaklıklar oluşturmak ve ortak sorunlarımız ortak çözümler üretmek için de çok, çok önemliydi. Biz tabi IPA projelerinin belli bir konuyla ilgili olarak, belli bir coğrafyada bir kez yapılıp unutulmasından yana değiliz. Onun için sonuç odaklı izleme sürecini ısrarla sürdürüyoruz. Yani yapılan IPA projelerinin kalıcı olması, sürdürülebilir olması ve her yapılan projeden çıkarılacak sonucun başka bir projede bize yeni bir başlangıç sunmasını hedefliyoruz. Bu amaçla da IPA fonlarını en etkin şekilde kullanmayı ve ortak çıkarlarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz."

"2022'den itibaren fonların eski düzeyine dönmesini bekliyoruz"

Faruk Kaymakcı, IPA 3 dönemine girdiklerini, AB'ye 2021-2022 yılları için önemli sayıda nitelikli projeler sunduklarını belirterek "Ancak 2021 yılı için sadece 16 projemiz kabul gördü. Bunun da tutarı aşağı yukarı 210 milyon avro. Bu, Türkiye gibi önemli bir aday ülke için çok düşük bir rakam. Önceki yıllarda Türkiye'ye tahsis edilmiş rakamların aşağı yukarı 3'te birine denk geliyor. Biz, 2022 yılından itibaren bu fonların önceki yıllardaki düzeyine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İlgili projeler aracılığıyla gelen fonların herkesin yararına olacağını ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde elini destekleyeceğini anlatan Kaymakcı, "Tabii bu projeler, IPA projeleri sadece maddi alanda gördüğümüz projeler değil, aynı zamanda insana, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sivil toplum diyaloğu, yerel yönetimler arası ilişkiler, şehirler arası ilişkiler bunları da kapsıyor. Aynı zamanda biz IPA projeleriyle Türkiye'nin AB programına da destek oluyoruz. Dolayısıyla bu bakımdan IPA projelerini en verimli en etkin şekilde kullanmak durumdayız." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında "menti.com" adresli internet sitesi üzerinden seminer katılımcıları ve çevrim içi kullanıcılara yönelik anket düzenleyen Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye katılımına ilişkin soruların yer aldığı anketin sonuçlarının, Türkiye'nin AB'ye katılımını destekleyen yönde olduğunu aktardı.

"İzlemesi gerçekleştirilen projeler oldukça başarılı sonuçlara sahip"

Açılışta konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da IPA fonlarıyla yürütülen projelerin AB'nin yürüttüğü en kapsamlı programlardan biri olduğunun altını çizerek "Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları bugün bu seminerde değerlendirilecek. Sonuç odaklı değerlendirme, AB ve Avrupa Komisyonu'nun öncelikleri arasında bulunuyor. Türkiye hükümetiyle birlikte elde edilen somut etkileri paylaşmak istiyoruz. Bu sayede sektörler için daha kapsamlı uygulama alanı geliştirebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınına rağmen son 18 ayda projeleri takip edebilme imkanı bulduklarını söyleyen Landrut, "Pek çok sektör bu projeye dahil oldu. Ulaşım, çevre, göç yönetimi, sivil toplumla iş birliği ve insan hakları alanında çalışmalar gerçekleştirildi. Bütün bu alanlarda yürütülen çalışmaların, bilimsel araştırmaların sonuçlarını öğrenmek konusunda oldukça istekliyiz. Yapılan değerlendirmeler ve projenin sonuçlarını öğrenmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

Landrut, Sonuç Odaklı İzleme (ROM) sistemi ile projelerden elde edilen sonuçların sürdürülebilir hale getirildiğini belirterek "Burada 200 izleme raporunun performansına baktığımızda izlemesi gerçekleştirilen projelerin oldukça başarılı sonuçlara sahip olduğunu görüyoruz. 5 üzerinden 4 puan alan projelerin sayısı çok yüksek. Hem uygulayıcı ortakların hem IPA'nın rolü çok büyük." değerlendirmesini yaptı.

Yarın da sürecek seminerde, projelerin etki ve sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapılacak. Projelerden elde edilen kazanımlar, projelerin planlama aşamasından uygulamanın bitimine kadar karşılaşılan güçlükler ve bunları aşmaya yönelik çözüm önerilerin değerlendirileceği etkinlik çevrim içi olarak da internet üzerinden takip edilebilecek.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika
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