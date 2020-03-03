AB başkanları Yunanistan-Türkiye sınırında - Son Dakika
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AB başkanları Yunanistan-Türkiye sınırında

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli ve Andrej Plenkovic, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli ve Andrej Plenkovic, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Miçotakis tarafından Dedeağaç (Aleksandroupolis) Havaalanı'nda karşılanan AB yetkilileri, daha sonra helikopterle Meriç bölgesinde Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde uçarak incelemeler gerçekleştirdi.

Ardından Orestiada (Kumçiftliği) bölgesindeki askeri karakolu da ziyaret eden heyet, burada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Miçotakis ayrıca, AB yetkilileri ile buluşmadan önce beraberindeki bir heyetle Kipi (İpsala) Sınır Kapısı'na giderek, köprüdeki askerlerle konuştu.

AB başkanları Yunanistan-Türkiye sınırında

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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