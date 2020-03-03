AB başkanlarından Yunanistan'a destek ziyareti (2) - Son Dakika

Yunanistan'ın, sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenlere karşı sert tutumu devam ederken, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarından hükümete güçlü destek mesajı geldi.

Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, buradaki konuşmasında, olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Yunan yetkililer durumu kontrol altında tutma konusunda çok zor bir görev üstleniyor. Yunan sınır ve sahil koruma muhafızlarına, sivillere ve polise teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yunanistan'ın sorunlarının kendilerinin de sorunları olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu sınır sadece Yunanistan sınırı değil, Avrupa'nın da sınırıdır. Sizinle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Yunanistan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Hızlı Müdahale Ekibi ile 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak, 3 ısı tespit edebilen araç ve 100 sınır muhafızı göndermeye hazırlandığını açıkladı.

"Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır"

Yunanistan'a aynı zamanda 700 milyon avro mali yardım sağlayacaklarını bildiren Von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Birliğimiz hakim gelecek. Şimdi değerlerimizi temel alarak serin kafayla hareket etme vakti. Türkiye düşmanımız değil ve insanlar bir hedef için araç olarak kullanılmamalı. Yunanistan'a Avrupa'nın kalkanı olduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Yunanistan'ın sınırları, Avrupa'nın sınırıdır" vurgusunu yaparak, başkanların hep birlikte düzenlediği ziyaretin "tüm dünyaya" önemli bir dayanışma mesajı verdiğini söyledi.

"Son günlerde güvenlik güçlerinizle, hükümetinizle ve ekibinizle yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum." diyen Michel, sınırların korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Michel, uluslararası hukuk uyarınca orantılı ve insan onuruna uygun bir şekilde davranmanın da önemli olduğunu belirterek, "Bu çok zor bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Türkiye ile 18 Mart mutabakatına sadık kalmaya devam edeceğini dile getiren Michel, Türkiye'nin de mutabakat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

"Avrupa'nın ortak göç politikasına ihtiyacı var"

AP Başkanı Sassoli de "Dublin Sözleşmesi'nde değişiklik yapsaydık bugün bu durumla karşılaşmazdık. Ortak bir göçmen politikamızın olması gerekiyor ve sorumluluğu da paylaşmalıyız. Bu insanları adil biçimde yeniden yerleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da insan haklarına saygı duyulmasının güvence altına alındığını garanti etmeleri gerektiğini söyleyen Sassoli, Avrupa'nın ortak göç politikası olmazsa bunları güvence altına alamayacaklarını kaydetti.

(Bitti)