AB Başkanlığı 2019 Genç Çevirmenler Yarışması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çevirmenlerin Türkiye'nin sorunlarının ve beklentilerinin AB'ye ulaştırılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek "Hem yazılı hem de sözlü tercümanlarımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinde rehberlerimiz olacak. Aynı zamanda Türkiye'de, Türkçe AB müktesebatı oluşmasına da katkıda bulunacak." diye konuştu.

AB Başkanlığı 2019 Genç Çevirmenler Yarışması'nda İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren çevirmenlere AB Başkanlığında düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törene, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu ile yarışmaya katılan öğrencilerin aileleri katıldı.

"Tercümanlarımız Türkiye'nin dertlerine tercüman olacak ve AB'ye ulaştıracak"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yarışmada dereceye giren öğrencileri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe hitap ederek tebrik etti ve Genç Çevirmenler Yarışması'nı bir gelenek haline getiren AB Hukuk ve Çeviri Başkanlığına teşekkür etti.

Bu yarışma ile "Türkçeyi AB'ye hazırlamayı" hedeflediklerini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Dil önemli. Biz şuna inanıyoruz: Tercümanlarımız sayesinde Türkiye'nin beklentilerine, dertlerine tercüman olacak ve bunu AB'ye ulaştıracaklar. Dış ilişkiler sadece diplomatlarla yürütülmüyor aynı zamanda parlamenter diplomasi var, sivil toplum kuruluşları var. Herkesin yabancı dil bilmesi mümkün olamayabiliyor. Hem yazılı hem de sözlü tercümanlarımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinde rehberlerimiz olacak. Aynı zamanda Türkiye'de Türkçe AB müktesebatı oluşmasına da katkıda bulunacak."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yarışmada derece alan öğrencileri gösterdikleri yoğun çaba için tebrik ederek "Yaptığınız işin öneminin altını çizmek isterim. Yanlış çevirdiğiniz bir kelime, savaş çıkmasına bile neden olabilir." diye konuştu.

Çeviri becerilerinin diplomatik beceriler kadar önemli olduğunu anlatan Berger, kariyerine çevirmen olarak devam edecek öğrencilere zorlu metinlerle karşılaştıklarında başarılı çeviriler ortaya koymaları dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Türkoğlu da çevirinin, uluslararası ilişkiler açısından temel bir araç olduğunu ve çevirmenlerin, uluslararası aktörlerin dil bariyerlerini aşarak birbirini doğru şekilde anlamasını sağladığını vurguladı.

Çevirmenlerin küresel barış ve iş birliğine katkıda bulunduğunun altını çizen Türkoğlu, yarışmada başarılı olan öğrencileri tebrik ederek kariyerlerinde başarı diledi.

Yarışmada, İngilizce dalında İzmir Ekonomi Üniversitesinden Barış Sadıç, Almanca dalında Dokuz Eylül Üniversitesinden Gökay Kanmazalp, Fransızca dalında Bilkent Üniversitesinden Naz Deniz Atik birinci oldu.

Birinci olan genç çevirmenler, Brüksel'de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerini ziyaretle ödüllendirildi.

Tören, sertifikaların verilmesinin ardından kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.

"Her egzersiz bir bulmaca gibi oldu"

Yarışmada İngilizce dalında birinci olan Sadıç, törenin ardından basın mensuplarına, kazandığı bir burs ile Belçika'da Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisans yapacağını, akademik kariyerine daha sonra doktora yaparak devam etmeyi planladığını söyledi.

Çeviri yapmayı sevdiği için yarışmada zorlanmadığını belirten Sağdıç, "Benim için her yaptığımız egzersiz bir bulmaca gibi oldu. O yüzden severek çalıştım." dedi.

Almanca dalında birinci olan Kanmazalp, ortak sorunlara ortak çözümler arayan dünyada çeviri biliminin ve farklı kültürleri öğrenmenin çok önemli olduğunu, bu bağlamda çevirmenlere çok büyük bir rol düştüğünü ifade etti.

Kanmazalp, "Sınava özellikle hazırlandım. Hukuk metinleri çevirisi alanına giriyordu konu, AB müktesebatının bir tüzüğünün çevirisi istenmişti bizden. Çok zor olduğunu ancak çok keyifli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Fransızca dalında birinci olan Deniz de okul müfredatında AB'nin işleyişine yönelik derslerinin olduğunu, sınavda karşısına çıkan metine benzer metinleri okulda da çevirdiğini, bunun yarışmaya hazırlık gibi olduğunu söyledi.

Genç Çevirmenler Yarışması

AB'ye katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçeye çevirisinin tamamlanması ve AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı çevirmenlerin yetiştirilmesi Türkiye'nin adaylık yükümlülükleri arasında bulunuyor.

Bu çerçevede, AB Başkanlığı, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl "Genç Çevirmenler Yarışması"nı düzenliyor.

Yarışmaya üniversitelerin mütercim tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Dokuzuncusu, 6 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen yarışmaya bu yıl çeviri eğitimi veren 25 üniversiteden 58'i İngilizce, 21'i Almanca, 18'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 97 öğrenci katıldı.

