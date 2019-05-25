AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu
13 dakika önce
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:01 Kaynak: AA
İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü
iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü
Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals
ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.
Kaymakcı, yarışın sonunda Mehmet Ali Becene'nin sahip olduğu 6 numaralı Bumerang ile birinciliği kazanan jokey Ahmet Çelik
'e kupa takdim etti.
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi
Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak