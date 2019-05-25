Son Dakika Haberleri: AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu

AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu

13 dakika önce

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.

AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu, System.String[]
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.
Kaymakcı, yarışın sonunda Mehmet Ali Becene'nin sahip olduğu 6 numaralı Bumerang ile birinciliği kazanan jokey Ahmet Çelik'e kupa takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:01 Kaynak: AA
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