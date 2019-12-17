AB Başkanlığı, Avrupa Kolejinde yüksek lisans için burs verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Başkanlığı, Avrupa Kolejinde yüksek lisans için burs verecek - Son Dakika

AB Başkanlığı, Avrupa Kolejinde yüksek lisans için burs verecek

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'ye binlerce bürokrat yetiştirmiş Avrupa Kolejinde eğitim almak isteyen yüksek lisans öğrencilerine burs olanağı sağlayacak.

AB Başkanlığı, Avrupa Kolejinde yüksek lisans için burs verecek, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'ye binlerce bürokrat yetiştirmiş Avrupa Kolejinde eğitim almak isteyen yüksek lisans öğrencilerine burs olanağı sağlayacak.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin AB uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen başarılı öğrencilere, özel sektör kuruluşlarının da desteğiyle "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı" için burs olanağı sağlanacak.

AB Başkanlığı eş güdümünde yürütülen program, Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinde gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk avrokratlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Koleji, Avrupa çalışmaları alanında Bruges ve Natolin kampüslerinde Avrupa'nın en nitelikli uzmanlarını yetiştiriyor.

Koleje, 1949 kuruluş tarihinden bu yana her yıl ortalama 2 Türk öğrenci katıldı. Bu rakamı artırmak amacıyla, AB Başkanlığı tarafından başlatılan burs programı kapsamında, 2010-2019 yılları arasında, Avrupa Koleji'ne toplam 115 öğrenci gönderildi.

Söz konusu burslar, AB Başkanlığı eş güdümünde Türkiye'nin önde gelen özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda, 2019-2020 öğretim döneminde öğrencilere 12 burs olanağı sunuldu.

Avrupa Koleji Burs programına başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da programa başvurabiliyor), son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun şekilde iyi düzeyde konuşup yazabiliyor olmak yer alıyor.

Burs için son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olup, başvuru ile ilgili bilgilere "https://www.ab.gov.tr/51780.html" adresinden ulaşılabilir.

Avrupa Koleji hakkında daha ayrıntılı bilgi için "www.coleurope.eu" adresi ziyaret edilebilir.

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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