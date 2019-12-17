AB Başkanlığı geleceğin AB uzmanlarını yetiştiriyor - Son Dakika

Avrupa Birliği Başkanlığı özel sektör kuruluşlarımızın desteğiyle geleceğin AB uzmanlarını yetiştiriyor.



Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği'ne binlerce bürokrat yetiştirmiş olan Avrupa Koleji'ne (College of Europe/ Collged'Europe) gitmek isteyen Türk öğrencilere yüksek lisans bursu vermeyi öngördüğünü duyurarak, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen başarılı öğrencileri Yüksek Lisans Burs Programı için başvuruda bulunmaya davet ediyor.



Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı"na ilişkin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



" Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Koleji, Avrupa çalışmaları alanında Bruges ve Natolin kampüslerinde Avrupa'nın en nitelikli uzmanlarını yetiştirmektedir. Kolejin ünü ve saygınlığı, başarılı öğrencileri kabul etmesinden, en iyi akademisyenlere ders verme olanağı sağlamasından, AB kurumlarıyla yakın bir ilişki içinde çalışabilmesinden ve mezunlarının oluşturduğu dayanışma ve iletişim ağından kaynaklanmaktadır. Kurulduğu 1949 yılından bu yana Koleje her yıl ortalama 2 Türk öğrenci gitmiştir. Bu rakamı artırmak gayesiyle Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan burs programı kapsamında 2010-2019 yılları arasında, Avrupa Koleji'ne toplam 115 öğrenci gönderilmiştir. Bahsi geçen burslar Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Türkiye'nin önde gelen özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmakta olup, 2019-2020 öğretim döneminde 12 burs olanağı sunulmuştur."



Avrupa Koleji Burs programına başvuru şartları ise şu şekilde:



"T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatandaşları da programa başvurabilmektedir. Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak,İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun olarak iyi düzeyde konuşup yazabiliyor olmak."



Burs için son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olup başvuru ile ilgili bilgilere https://www.ab.gov.tr/51780.html adresinden ulaşılabilmektedir. Avrupa Koleji hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.coleurope.eu adresi ziyaret edilebilecek. - ANKARA