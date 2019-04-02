Son Dakika Haberleri: AB Başkanlığı Geleceğin Türk Avrokratlarını Yetiştiriyor

AB Başkanlığı Geleceğin Türk Avrokratlarını Yetiştiriyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca yapılan "Avrupa Koleji Burs Programı" iki yıl aradan sonra tekrar başladı.

AB Başkanlığı Geleceğin Türk Avrokratlarını Yetiştiriyor, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca yapılan "Avrupa Koleji Burs Programı" iki yıl aradan sonra tekrar başladı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere sağlanan Avrupa Koleji Burs Programı, iki yıl aradan sonra yeniden başlatıldı.

2019-2020 akademik yılı için burs programına toplam 216 başvuru yapıldı.

Bu başvurular arasından Avrupa Koleji tarafından ön kabulü yapılan 63 aday, AB Başkanlığının sağladığı 13 burs için 7-8 Mayıs'ta İstanbul'da mülakata girecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesine, AB Başkanlığı internet sitesinden erişilebiliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, programa ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 103 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Program, geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır. Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:42 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Başkanlığı Geleceğin Türk Avrokratlarını Yetiştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]