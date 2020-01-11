AB Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca düzenlenen "Genç Çevirmenler Yarışması"nın onuncusu, 25 üniversiteden 97 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

AB Başkanlığınca, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010'dan bu yana düzenlenen "Genç Çevirmenler Yarışması", İstanbul'da gerçekleşti.

Bugüne kadar toplam 1042 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada, 25 üniversitenin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinin son sınıfında eğitim gören 97 öğrenci yer aldı.

İngilizceden 59, Fransızcadan 22 ve Almancadan 16 öğrencinin katıldığı yarışmada, birinci olan 3 öğrenci Brüksel'deki bir AB kurumunun çeviri birimlerine yapılacak ziyaretle ödüllendirilecek.

Yarışmada İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı tarafından verilecek.