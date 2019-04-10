Son Dakika Haberleri: AB Başkanlığı'ndan 2 Yeni Hibe Programı

AB Başkanlığı'ndan 2 Yeni Hibe Programı

1 saat önce

AB Başkanlığı'ndan 2 yeni hibe programıANKARA - Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen, "Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem" ve "Sivil Toplum Diyoloğu Beşinci Dönem" açılış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

AB Başkanlığı'ndan 2 yeni hibe programı

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen, "Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem" ve "Sivil Toplum Diyoloğu Beşinci Dönem" açılış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, seçimler sonrasında Türkiye ve AB için gerekli olan reform sürecini hızlandıracaklarını söyleyerek, " Siyasi amaçlarınız ve çalışmalarınız da var. Biz bu çalışmalardan Türkiye Avrupa Birliği reform sürecinde yararlanacağız. Maalesef Türkiye'nin katılım müzakereleri şu an durma noktasında. Atacağımız reform adımlarıyla katılım müzakerelerini yeniden canlandırmak hedefimiz" şeklinde konuştu.
Her sivil toplum temsilcisinden içinde bulunduğu etkinliği, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye yapacak şekilde yürütmesini isteyen Kaymakcı, "Sizleri diğer Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa sivil toplum kuruluşları nezdinde elçilerimiz olarak görüyoruz. Birlikte yapacağınız projeler bizim için çok önemli. Türkiye birçok Avrupa birliği programına katılıyor. Bunlardan en büyüğü Ufuk 2020, bir başka program da Erasmus Plus. Bu iki alanda da tüm sivil toplum kuruluşlarımızı daha etkin olmaya davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.
İletişimin öneminden bahseden Kaymakcı, insanların iyi anlamadığı şeylerden korktuğunu belirterek, "Avrupa Birliğini Türkiye'ye doğru anlatmamız lazım. Türkiye'yi de Avrupa Birliği ülkelerine ve AB kurumlarına doğru anlatmamız lazım. Maalesef hala, birçok ön yargı var. Sivil Toplum projeleriyle halktan halka diyolog ve temas artacak. Eminim, bunlar Türkiye'nin AB üyeliği gibi büyük bir projenin gerçekleşmesinin temelini hazırlayacak" şeklinde konuştu.
Aynı zamanda Kaymakcı, katılımcılar ile interaktif şekilde yapılan anket sonuçlarını değerlendirdi.
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da, sivil toplum kuruluşları ve hibe programlarının önemini vurgulayarak, gerçekleştirilen bu programda Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde işbirliğinin amaçlandığını kaydetti.
Birimlerinin değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi ve sözleşmelerin düzenlenmesi, hibe faydalanıcıları ile sözleşmelerin imzalanması, ödemelerin AB kurallarına uygun olarak gerçekleşmesinden sorumlu olduğunu söyledi.
Sivil toplum kuruluşlarının öneminin artması için faaliyetler yürüttüklerini belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivil toplum kuruluşlarının farklı alanlarda çalışarak, hayatın her alanıyla iç içe olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:58 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Genel
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