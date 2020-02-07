AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik - Son Dakika Dünya

AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik

6 saat önce

Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi bu ülkelerin Brüksel için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.

AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik, System.String[]

Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi bu ülkelerin Brüksel için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.


Sırbistan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi amacının görevde olduğu dönemde en az bir Batı Balkan ülkesini Avrupa Birliği'ne girmeye hazır hale getirmek olduğunu belirtti. Varhelyi, "Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz zira ilerleme sağlanıyor, Sırbistan ile işbirliği içinde çalışarak bunun hızlandırılmasını istiyoruz." dedi.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Oliver, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26 
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