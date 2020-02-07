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AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik
6 saat önce
Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi bu ülkelerin Brüksel için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.
Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi bu ülkelerin Brüksel için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.
Sırbistan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi amacının görevde olduğu dönemde en az bir Batı Balkan ülkesini Avrupa Birliği'ne girmeye hazır hale getirmek olduğunu belirtti. Varhelyi, "Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz zira ilerleme sağlanıyor, Sırbistan ile işbirliği içinde çalışarak bunun hızlandırılmasını istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26
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