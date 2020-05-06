AB-Batı Balkan Zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi - Son Dakika
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AB-Batı Balkan Zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

34 dakika önce

AB'nin Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB olarak bugüne kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar Euro yardımı kısa ve orta vadede ulaştırdık" dedi.

AB-Batı Balkan Zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi, System.String[]

AB'nin Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB olarak bugüne kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar Euro yardımı kısa ve orta vadede ulaştırdık" dedi.


Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Zirve sonrasında AB Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan adına Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ortak bir sanal basın toplantısı düzenledi. Üçlü basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bugün Batı Balkan ülkeleri liderleriyle video konferans yoluyla görüşme imkanı bulduk. Hırvatistan dönem başkanlığı himayesinde bu zirveyi Zagreb'de yapmayı amaçlamıştık. Ama korona virüs nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.


Görüşmenin ana maddesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını olduğunu belirten Michel, "Bu krizi aşmak AB olarak bizlerin ve Batı Balkan ülkelerinin ortak hedefidir. Bu nedenle AB olarak bölge ülkelerine olan desteğimizi göstermek üzere bir dizi kararlar aldık. AB olarak bugüne kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar Euro yardımı kısa ve orta vadede ulaştırdık" dedi.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Bu zirve sanal da olsa AB'nin bölgeye bağlı olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Balkanların AB için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Batı Balkanlar AB'nin bir parçasıdır. Bu bölgeye destek vermek AB için temel bir iştir. Covid-19 ile mücadele için de bu iş birliği için temel bir konudur. Bütün ülkelere işbirliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Üçlü basın toplantısında AB Dönem Başkanı Hırvatistan adına konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Yakın bir geçmişte AB üyesi olan bir ülke olarak Balkan ülkelerinin AB'den neler beklediğini ve adaylık sürecinde neler yaşadıklarını çok iyi bilen bir ülkeyiz. AB'nin Batı Balkan ülkelerine destek vermesi son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.


Zirve sonrasında AB adına yayınlanan ortak bildirgede ise Batı Balkan ülkelerinde organize suçlar ve yolsuzluk konusunun hala en önemli çözüm bekleyen sorunlar olduğu ifade edildi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Charles Michel, Zagreb, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:52 Kaynak: İHA


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