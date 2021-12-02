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AB, Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini kabul etti - Son Dakika

AB, Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini kabul etti

02.12.2021 19:32
AB, Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada 17 kişi ve 11 kuruluşun daha yaptırım listesine dahil ettiği duyuruldu.

Açıklamada "Bugünkü karar, Yüksek Mahkeme ve Devlet Kontrol Komitesi de dahil olmak üzere yargı erkinin önde gelen üyelerinin yanı sıra sivil topluma, demokratik muhalefete, bağımsız medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik sürekli baskı yapılmasına katkıda bulunan propaganda kuruluşlarını hedef alıyor." denildi.

Açıklamada, kararın Lukaşenko rejiminin üst düzey siyasi yetkililerinin yanı sıra Belarus üzerinden AB'ye yasa dışı sınır geçişleri teşvik ve organize eden şirketleri (Belavia Havayolları gibi), tur operatörlerini ve otelleri de hedef aldığı belirtildi.

Böylece AB, Belarus'taki durumla ilgili 183 kişi ve 26 kuruluşu yaptırım listesine almış oldu. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, AB vatandaşları ve şirketlerinin fonlarından faydalanamama, AB topraklarına girmelerinin engellenmesini içeriyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AB, Lukaşenko rejimi tarafından insanların planlı ve siyasi güdümlü araçsallaştırılmasına müsamaha göstermeyecektir. Savunmasız insanları sömürmeye yönelik bu alaycı strateji, rejimin uluslararası hukuka, temel özgürlüklere ve insan haklarına karşı süregelen saygısızlığından dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik tiksindirici bir girişimdir. Belarus ve AB, bu zorlukla yüzleşmek için birlik içindedir."

AB Dışişleri Bakanları, geçen ayki toplantılarında Belarus'a yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı almıştı.

AB - Belarus gerilimi

AB ile Belarus arasındaki gerginlik ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

AB ülkeleri, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle de Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.

AB-Belarus arasındaki mevcut kriz ise Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışmasıyla başlamıştı.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçlarken, Belarus bu ithamı reddediyor.

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Tragger, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini kabul etti - Son Dakika


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