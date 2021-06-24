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AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı - Son Dakika

AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı

24.06.2021 17:38
AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı, System.String[]

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri ve Ryanair uçağının geçtiğimiz ay bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi sebebiyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus'ta "artan insan hakları ihlalleri ve sivil topluma, demokratik muhalefete, gazetecilere şiddet yoluyla baskı kurulması, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması" gerekçeleriyle yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı alındığını açıkladı. Buna göre, Belarus'a izleme, gözetleme, internet veya telefon erişimini engellemeyle ilgili teknoloji, ekipman ve yazılımın doğrudan veya dolaylı biçimde gönderilmesi yasaklandı.

AB SERMAYE PİYASALARINA ERİŞİMİ SINIRLANDIRILDI

Belarus'taki kişi ve kurumlara askeri kullanımı da mümkün olabilen çift kullanımlı ürün ve teknoloji de satılamayacak. Petrol ürünleri ticareti, potasyum klorür (Potas) ve tütün ürünlerinin üretimi için kullanılan malların ticareti kısıtlandı. Belarus'un AB sermaye piyasalarına erişim sınırlandırıldı.

KISITLAMA UYGULANAN 166 KİŞ İVE 15 KURULUŞ BULUNUYOR

Belarus hükümeti ile ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarına sigorta ve reasürans sağlanması yasaklandı. Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), Belarus'un kamu sektöründeki projelere ödemeleri durduruldu. AB'nin ayrı bir yatırım paketi kapsamında Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı 166 kişi ve 15 kuruluş bulunuyor.

AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Belarus, Bomba, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı - Son Dakika Ekonomi


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