Son Dakika Haberleri: AB beyaz eşya tamirini kolaylaştırıyor
Son Dakika Güncel Haber

AB beyaz eşya tamirini kolaylaştırıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, beyaz eşyaların tamirini kolaylaştıracak yeni kuralların kabul edildiğini bildirdi.

AB beyaz eşya tamirini kolaylaştırıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, beyaz eşyaların tamirini kolaylaştıracak yeni kuralların kabul edildiğini bildirdi.

AB Komisyonu, beyaz eşyaların ve televizyonların daha uzun süre kullanılması, atıkların azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması için yeni çevreci tasarım kurallarının kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon üreticileri, 2021 yılından itibaren satış yaptıkları ürünler için en az 7 yıl boyunca yedek parça bulundurmak zorunda olacak.

Yeni tasarım kuralları çerçevesinde üreticiler, yedek parçaları 15 iş günü içinde ihtiyaç duyulan yere ulaştıracak, beyaz eşyaların tamiri kolaylaştırılacak. Bozulan ürünlerin parça değişimi, yaygın biçimde kullanılan el aletleriyle yapılabilecek.

Avrupa'da tüketiciler satın aldıkları ürünlerin garanti sürelerinin ardından hızlı biçimde bozulmasından ve tamir edilememesinden şikayet ediyordu.

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isparta uçak kazasında FETÖ şüphesi: Eşim çalışmalarıyla sırrı bilen tek kişiydi
İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak LPG'ye 27 kuruş zam geldi Ahmet Davuoğlu, eski ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB beyaz eşya tamirini kolaylaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]