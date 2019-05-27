"AB Bilim Karavanı" Kocaeli'de

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde hayata geçirilen "Bilim Karavanı", Kocaeli'de öğrencilerle buluştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde hayata geçirilen "Bilim Karavanı", Kocaeli'de öğrencilerle buluştu.

Çocukların bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaşması amacıyla hayata geçirilen "Bilim Karavanı", Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda öğrencilere kapılarını açtı.

Proje eğitmeni mekatronik mühendisi Mustafa Niksarlıoğlu, proje kapsamında 18 kentte çalışma yaptıklarını belirterek, toplamda 20 şehirde eğitimlerin verileceğini söyledi.

Öğrencilere robotik kodlama, 3 boyutlu yazıcı ve ahşap şekillendirme eğitimlerinin verildiğini dile getiren Niksarlıoğlu, kentte 4 ilçede daha eğitimlerin verileceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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