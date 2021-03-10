AB, BioNTech-Pfizer aşısından 4 milyon ilave doz alacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), BioNTech- Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 4 milyon ilave dozun iki hafta içinde teslim edileceğini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, BioNTech-Pfizer ile varılan anlaşmayla teslim edilecek 4 milyon ilave doz, salgının yoğunlaştığı Avrupa'daki bazı bölgelere gönderilecek.

Bunlar arasında Avusturya'nın Tirol, Fransa'nın Nice ve Moselle, İtalya'nın Bolzano bölgeleriyle Almanya'nın Bavyera ve Saksonya eyaletlerindeki bazı yerler bulunuyor.

AB Komisyonu, 2 milyon kişinin aşılanmasına yetecek dozların sınırlardaki kısıtlamaların rahatlatılması, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyona uğramış türleriyle mücadelede önem taşıdığını bildirdi.

2 milyon dozun 600 bininin Fransa'ya gönderileceği, kalan miktarın diğer bölgelerdeki nüfusa göre mart bitmeden dağıtılacağı kaydedildi.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.