"AB Birleşik Krallık ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık temsilcileri ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ursula von der Leyen, AB olarak söz konusu görüşmeleri büyük bir heves ve istekle başlatmak istediklerini vurguladı ve AB'nin Brexit görev ekibinin Londra ile görüşmelere hazır olduğunun altını çizdi.

Diğer yandan, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkenin altın ve değerli metaller dışındaki dış ticaret açığı 2019 yılının son çeyreğinde 4.0 milyar sterlin artışla 6.5 milyar sterline yükseldi. Aynı dönemde, Birleşik Krallık'ın AB ile olan ticaretinde büyük daralma yaşanırken, dünyanın geri kalanıyla olan ticareti yükseldi.