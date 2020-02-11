"AB Birleşik Krallık ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'AB Birleşik Krallık ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır' - Son Dakika Ekonomi

"AB Birleşik Krallık ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır"

6 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık temsilcileri ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık temsilcileri ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ursula von der Leyen, AB olarak söz konusu görüşmeleri büyük bir heves ve istekle başlatmak istediklerini vurguladı ve AB'nin Brexit görev ekibinin Londra ile görüşmelere hazır olduğunun altını çizdi.

Ursula von der Leyen ayrıca, Brüksel'in Avustralya ile ticaretini, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları çerçevesinde yürütmekte olmasına karşın, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın "Avustralya modelinden söz etmesini yadırgadına da dikkat çekti ve "Eğer Britanya'nın seçimi buysa, bizim için sorun yok" diye ekledi.

Diğer yandan, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkenin altın ve değerli metaller dışındaki dış ticaret açığı 2019 yılının son çeyreğinde 4.0 milyar sterlin artışla 6.5 milyar sterline yükseldi. Aynı dönemde, Birleşik Krallık'ın AB ile olan ticaretinde büyük daralma yaşanırken, dünyanın geri kalanıyla olan ticareti yükseldi.


Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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