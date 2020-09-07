AB Birleşik Krallık ile WTO kurallarıyla ticarete hazır

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yptığı açıklamada, anlaşmasız bir Brexit durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile Dünya Ticaret örgütü'nün (WTO) kurlarıyla ticaret yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kolisyon'un, Birleşik Krallık ile yeni bir ticaret görüşmeleri turuna başlamadan yaptığı açıklamada, Londra ile "yapıcı ve iyi niyetle" ilişki kurulduğunu ve bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için "mümkün olan her şeyin" yapılacağının altı çizildi ve eklendi: Birleşik Krallık'ın tek pazardan ayrılma kararı kaçınılmaz olarak ticarette engeller yaratacaktır. Anlaşmasız bir senaryo olması durumunda AB, 1 Ocak'tan itibaren WTO kuralları altında Birleşik Krallık ile ticaret yapmaya hazır olacaktır.