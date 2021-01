AB, birlik topraklarından aşı ihracını izne bağladı

Avrupa Birliği, aşı tedariki konusunda ilaç şirketi AstraZeneca'yla yaşanan tartışmanın ardından, birlik topraklarında imal edilen aşıların ihracına kontroller getirileceğini teyit etti.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın korunması ve güvenliği önceğilimiz ve karşılaştığımız zorluklar bize harekete geçmekten başka çare bırakmadı" denildi.

AB, Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı üreten AstraZeneca'yla kamuoyu önünde yaşanan bir tedarik tartışması yaşıyor.

Birlik, aşılamanın yavaş seyretmesi nedeniyle giderek büyüyen bir baskı altında.

AB Komisyonu, şirketin taahhütlerini yerine getirmediğini kanıtlamak için İngiltere- İsveç ortaklığındaki AstraZeneca'yla yapılan gizli satış sözleşmesini yayımladı.

Yeni kurallara göre, aşı üreticileri AB dışındakı ülkelere aşı ihracı için izin almak zorunda kalacak. İhraç başvurularını üye ülkeler değerlendirecek.

Pfizer'ın Belçika'da imal ettiği aşılar şu anda İngiltere'ye gönderiliyor ve AB, İngiltere'de üretilen AstraZeneca aşılarının bir kısmının sözleşme gereği AB vatandaşlarına gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

Brüksel, Mart sonuna kadar taahhüt ettiği aşıları gönderemeyen Pfizer ile de tartışma yaşıyor. Pfizer bunun nedeninin Belçika'daki bir tesisinin acil genişletme çalışmaları olduğunu söylüyor.

AstraZeneca'nın 2021'in ilk çeyreğinde AB'ye taahhüt ettiği aşılardan yüze 60 azını göndermesi bekleniyor.

The EU is also in a supply dispute with Pfizer, which is set to fall short of the contracted vaccine volume for the EU by the end of March. Pfizer says the reason for that is the urgent expansion of its facility in Puurs, Belgium.

AB ihraç izni aranmasında, yoksul ülkelere aşı bağışı için kurulan Covax girişimine gönderilenleri, İsviçre'yi, Batı Balkan ülkelerini, Norveç' ve Kuzey Afrika'yı muaf tutuyor. Ancak İngiltere muaf değil.

AB aşağıdaki şirketlerle aşı sözleşmeleri yaptı:

'Contractual obligation'

AB yetkilileri, AstraZeneca'nın AB'deki tesislerinde çıkan sorunlar nedeniyle yaşanan üretim eksiğinin, İngiltere'deki tesislerin kullanılmasıyla karşılanması gerektiğini söylüyor.

Şirket Çarşamba günü, İngiltere'yle yapılan sözleşmelerin bunu engellediğini belirtti.

Ancak görüşmelere yakın bir AB kaynağı, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde bunu yapmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

AB'nin AstraZeneca'yla yaptığı sözleşme, şirketin de onayıyla Cuma günü yayımlandı.

Maliyet, teslim tarihleri ve fikri haklar gibi hassas bilgilerin üstü çizildi. Aşının nerede üretileceği ve "elden gelen tüm çaba" ifadeleri en tartışmalı alanlar.