Üye Girişi
AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi - Son Dakika

AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi

22.02.2022 01:55
AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.

YORUMLAR
500
AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi Biden, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını şiddetle kınadı Biden, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını şiddetle kınadı Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 02:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement