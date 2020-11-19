AB: Bölgesel aktörler Dağlık Karabağ'daki ateşkesi tehlikeye atmaktan kaçınmalı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ'da tarafların ateşkese uyması çağrısında bulunarak "AB, tüm bölgesel aktörlere ateşkesi tehlikeye atacak eylem ve söylemlerden kaçınması çağrısında bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

AB adına açıklama yapan Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 9 Kasım'da varılan ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları ifade etti:

"AB, tüm taraflara daha fazla can kaybı olmasını önlemek için ateşkese sıkıca uymaya devam etmeleri çağrısını yapmaktadır. AB, tüm bölgesel aktörlere ateşkesi tehlikeye atacak eylem ve söylemlerden kaçınması çağrısında bulunmaktadır. AB ayrıca tüm yabancı savaşçıların bölgeden tamamen ve hızlıca çekilmelerini istemektedir."

Borrell, Dağlık Karabağ'daki soruna kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun uluslararası formatına desteğini yineledi ve çözüme katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Bölgede işlenmiş olabilecek savaş suçlarının araştırılmasını da isteyen Borrell, "AB, aynı zamanda insani erişimin garanti edilmesi ile Dağlık Karabağ ve çevresinde yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllü, güvenli ve kalıcı dönüşü için en uygun şartların oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.