AB, Bosna Hersek'e göçmen akımıyla mücadele yardımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Bosna Hersek'e göçmen akımıyla mücadele yardımı yapacak

10.10.2022 11:02
AB, Bosna Hersek'e göçmen akımıyla mücadele yardımı yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Bosna Hersek'e göçmen akımını yönetmek ve sınır kontrolünü sağlamak amacıyla AB'nin yeni bir yardım paketi hazırladığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Bosna Hersek'e göçmen akımını yönetmek ve sınır kontrolünü sağlamak amacıyla AB'nin yeni bir yardım paketi hazırladığını söyledi.

Batı Balkan ülkelerini ziyaret eden Schinas, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya gelirken, başkent Saraybosna yakınlarındaki Usivak sığınmacı merkezini de ziyaret etti.

AB'nin 2018'den bu yana Bosna Hersek'e 100 milyon avro değerinde yardım yaptığını ifade eden Schinas, "Sınır kontrolünü iyileştirmek ve göçmen kapasitesini güçlendirmek adına 39,5 milyon avro değerinde yeni bir yardım paketi hazırlıyoruz." dedi.

Schinas, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a da benzer yardımın yapılacağını belirterek, "Son aylarda göçmen sayısında artış var. Dolayısıyla duruma dikkatle yaklaşmalıyız. Bu nedenle de Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret ettim." diye konuştu.

Cikotic de AB'nin göçmen krizinin en başından bu yana Bosna Hersek'e yardımcı olduğunu anımsatarak, bunun sonucu olarak da durumu "stabil" tutmaya başardıklarını dile getirdi.

Schinas, AB'nin destekleriyle yapılan sığınmacı merkezinde, göçmenlerin "No Nation Fashion" (Ulusu olmayan moda) markasıyla yaptıkları çalışmaları inceledi.

YORUMLAR
500
AB'den Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacılara 6 milyon dolar yardım AB'den Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacılara 6 milyon dolar yardım AB gaz ithalatında Rusya'nın payını yüzde 7,5'e düşürdü AB gaz ithalatında Rusya'nın payını yüzde 7,5'e düşürdü
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Saraybosna, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Bosna Hersek'e göçmen akımıyla mücadele yardımı yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
11:02 "Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
10:57 Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi
10:52 Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor
10:48 Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak
10:43 Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Bosna Hersek'e göçmen akımıyla mücadele yardımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement