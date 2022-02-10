Üye Girişi
AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını "kabul edilemez" buldu - Son Dakika

AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını "kabul edilemez" buldu

10.02.2022 23:13
AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını "kabul edilemez" buldu

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısının geçmesinin "kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısının geçmesinin "kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde ayrı bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmasına ilişkin tasarının kabulünün ülkedeki "anayasal ve yasal düzenin kabul edilemez bir ihlali" olduğu belirtildi.

Tasarının yasalaşması halinde Sırp Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını etkileyeceği vurgulanan açıklamada, ülkenin yasal sistemindeki belirsizliğin ve istikrarsızlığın da derinleşeceği, Bosna Hersek'in Avrupa perspektifinin zarar göreceği kaydedildi.

Açıklamada, "AB, Bosna Hersekli liderlere, özellikle de Sırp Cumhuriyeti yönetimine gerginliği tırmandırıcı adımlara son vermeleri, bunun yerine devlet kurumları içinde diyaloğu yeniden başlatmaları ve endişeleri gidermeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bosna Hersek'teki durumun 21 Şubat'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine alındığı bildirildi.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, bugünkü oturumda entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

Muhalifler ile iktidar koalisyonu arasında tartışmaların yaşandığı oturumda, iktidar milletvekilleri atılan adımların Bosna Hersek Anayasası'nı ihlal etmediğini savunurken, muhalifler bu yetkilerin entite meclisinde onaylanmasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Sırp Cumhuriyeti'nde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısı 60 gün süreyle kamuoyunun değerlendirilmesine sunuldu.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, İktidar, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını 'kabul edilemez' buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını "kabul edilemez" buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement