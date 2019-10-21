AB, Brexit anlaşmasını onaylamaya ilişkin süreci başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin erteleme talebine ilişkin mektubun ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, üye ülkelerle müzakerelere başladığını söyledi.

Andreeva, "İngiltere'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Londra yönetiminin atılacak adımlar konusuna netlik kazandırmasını bekliyoruz. AB tarafında anlaşmayı onaylamaya ilişkin süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

ERTELEME MEKTUBU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den çıkacağı sözlerine rağmen, AB'den 3 aylık erteleme talebinde bulundu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini talep eden Johnson, bu mektuba imza atmamıştı.

AB ve İngiltere arasında varılan anlaşma, 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçerse, yeni bir ertelemeye gerek duyulmayacak. Öte yandan, parlamentonun anlaşmayı onaylamaması ya da AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda, İngiltere 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

Görüntü Dökümü

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-Andreeva'nın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

-Andreeva'nın konuşması