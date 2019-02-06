Son Dakika Haberleri: AB Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek

AB Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur.

AB Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." dedi.

Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önlemeyi amaçlayan tedbir maddesinin ayrılık anlaşmasının bir parçası olduğunu belirten Juncker, bu maddenin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılmasını istediklerine dikkati çeken Juncker, anlaşmasız ayrılık senaryosuna yönelik hazırlıkları da hızlandırdıklarını anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum." ifadelerine atıfta bulunan Juncker, "Cennete inanırım ve cehennemi burada çalıştığım süre dışında hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Avrupa, İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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