AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı
25 dakika önce
– Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık'la yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.
– Avrupa
Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği
'nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık
'la yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.
Andreeva, AB
'nin şu anki Brexit anlaşmasının "en iyi ve en olası" anlaşma olduğu yönündeki duruşunu yeniden dile getirdi ve bu noktada Birleşik Krallık'ın söz konusu anlaşmayı kabul etme veya AB'den anlaşma olmadan ayrılma konusunda karara varması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'na göre AB, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması durumundaki planlarını değerlendirmeye devam ediyor.
Birleşik Krallık Parlamentosu gelecek hafta Başbakan Theresa May
'in tartışmalı yasasını oylayacak. May, kendi partisinden ve anlaşmayı eleştiren muhalefet partiden birçok kişinin anlaşmayı onaylayacağı konusunda "kendine güvendiği"ni belirtmişti. - Kılınç
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:41 Kaynak: DHA
Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür
Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi