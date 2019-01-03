Son Dakika Haberleri: AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı

AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı

25 dakika önce

– Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık'la yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.

AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı, System.String[]
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık'la yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.

Andreeva, AB'nin şu anki Brexit anlaşmasının "en iyi ve en olası" anlaşma olduğu yönündeki duruşunu yeniden dile getirdi ve bu noktada Birleşik Krallık'ın söz konusu anlaşmayı kabul etme veya AB'den anlaşma olmadan ayrılma konusunda karara varması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'na göre AB, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması durumundaki planlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık Parlamentosu gelecek hafta Başbakan Theresa May'in tartışmalı yasasını oylayacak. May, kendi partisinden ve anlaşmayı eleştiren muhalefet partiden birçok kişinin anlaşmayı onaylayacağı konusunda "kendine güvendiği"ni belirtmişti. - Kılınç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür

Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:06:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]