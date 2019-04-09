AB Brexit Baş Müzakerecisi: Brexit Anlaşması Müzakerelere Açılmayacak

– Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, AB'nin mevcut Brexit anlaşması için yeniden müzakerelere başlamayacağını fakat Birleşik Krallık ve AB'nin Brexit sürecinden sonraki ilişkilerine ilişkin politik beyanını değiştirmeye açık olduğunu söyledi.

– Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, AB'nin mevcut Brexit anlaşması için yeniden müzakerelere başlamayacağını fakat Birleşik Krallık ve AB'nin Brexit sürecinden sonraki ilişkilerine ilişkin politik beyanını değiştirmeye açık olduğunu söyledi.



Barnier, Salı günü AB Genel İşler Konseyi toplantısının ardından yapılan basın toplantısında, Birleşik Krallık'ın İşçi Partisi ile bir anlaşma üzerinde fikir birliği sağlaması ve AB ile bir gümrük birliğini kabul etmesi durumunda söz konusu seçeneklerin politik beyana "günler hatta saatler içinde eklenebileceğini" söyledi.



AB'nin Birleşik Krallık'ın erteleme talebini, söz konusu talebin bir "amacı" olmadığı sürece kabul etmeyeceği söylemini yineleyen Barnier, Birleşik Krallık'ın AB'ye Brexit'e ilişkin bir zaman çizelgesi veya yol haritası sunması gerektiğine dikkat çekti.



Barnier'in açıklamalarının yanında Romanya Dışişleri Bakanı Geroge Ciamba da, olası ertelemenin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı sürece Birleşik Krallık'ın hala anlaşmasız Brexit'le karşı karşıya olduğunu belirtti. - İstanbul

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